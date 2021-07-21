过度开发疑虑 利物浦遭UNESCO世界遗产除名

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（法新社伦敦21日电） 联合国教科文组织（UNESCO）今天在中国主持的委员会议表决下，通过将英国城市利物浦的滨海地区从世界遗产名录移除，理由是当地有过度开发疑虑，包括计划新盖一座足球场。

法新社报导，联合国教科文组织世界遗产委员会（World Heritage Committee）以13票赞成、5票反对通过提案，同意票数只比将项目从世界遗产名录（World Heritage List）移除所需2/3委员赞成多出一票。

世界遗产委员会主席田学军随后宣布：「这代表『利物浦海事商城』（Liverpool Maritime Mercantile City）从世界遗产名录移除。」这是名录第3次有项目被移除，前2次分别位在阿曼和德国。

世界遗产委员会经过2天讨论后做出决定，过程暴露全球城市在兼顾历史保存和推动进步时面临的两难。

利物浦市地区（Liverpool City Region）市长罗塞兰（Steve Rotheram）批评，这项决定是「地球另一端」官员采取的「倒退措施」。

他表示：「利物浦这样的地方，不该面临保有遗产地位或让落后社区重生的二元对立选择。后者还能带来丰富的就业和发展机会。」

英国政府也表示对这项决定感到「极度失望」。政府发言人说，「考量到利物浦具历史意义的码头和更大范围市区在历史上扮演的重要角色」，英国相信「利物浦仍值得拥有世界遗产地位」。

不过，提供联合国教科文组织谘询意见的国际古迹委员会（International Council on Monuments and Sites）指出，包含数栋高楼建案的利物浦重新开发计画，将对这座英格兰西北港市的遗产造成「无可逆转伤害」。

国际古迹委员会还说，英国政府打算在利物浦为艾佛顿足球队（Everton）盖一座新球场，却未进行任何公开谘询，「这是重大建设计画完全背离」UNESCO目标的「最新案例」。

有些国家则支持英国，认为在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间采取这样的行动过于「激烈」，并主张应给5月才选出的利物浦新一届市议会更多时间因应。

反对将利物浦除名的国家包括澳洲，当地的世界遗产之一大堡礁，在今年联合国教科文组织会议也面临恐被列入「濒危」世界遗产名录。

© 2021 AFP