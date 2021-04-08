迈向公共运输零排放 法国采购氢动力列车

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（法新社巴黎8日电） 法国国家铁路公司（SNCF）今天表示，已经订购12列氢动力列车，并将在2023年于4个地区开始测试，公司将以这项新技术放眼零排放未来。

一份联合声明表示，氢动力列车将由法国铁路设施大厂阿尔斯通（Alstom）建造，当架空接触线（overhead catenary wires）可用时，列车可使用氢气或电力驱动。

声明中引述阿尔斯通法国负责人埃梅乌（Jean-Baptiste Eymeoud）表示，它们设计成每次加氢气可行驶600公里，「将会于2025年开始服役」。

这项合约高达1.9亿欧元（约新台币64亿元）的12列首批列车，将可容纳218名乘客，并平均分配到法国东部和南部的4个地区。

阿尔斯通3年前在德国首度测试原型列车，现在已经开始商业化阶段，获得41笔72公尺长列车订单。

列车的设计是透过装在车顶的燃料电池，结合车上的氢气和外部氧气，为列车马达提供动力。

这份法语声明引述法国国家铁路客运部门（SNCF Voyageurs）负责人法尼歇（Christophe Fanichet）表示：「这是公共铁路运输迈向『零排放』的又一步。」（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2021 AFP