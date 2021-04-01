迈阿密公开赛8强 梅迪维夫与大?直美出局

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（法新社迈阿密31日电） 迈阿密网球公开赛8强，男单与女单种子好手落满地，头号种子梅迪维夫今天遭西班牙好手包蒂斯塔-阿古特拍落；澳网冠军大直美暴冷遭希腊选手莎卡瑞淘汰。

世界排名第12名的包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）今天以6比4、6比2直落二击败俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev）。包蒂斯塔-阿古特与梅迪维夫交手3次，每次都胜出。

梅迪维夫在今年澳洲公开赛不敌塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）屈居亚军，3月在巴黎大师赛封王后，世界排名升至第2名。

包蒂斯塔-阿古特接下来将与19岁的义大利小将辛纳（Jannik Sinner）争夺决赛门票。稍早，世界排名第31名的辛纳，以7比6（7/5）、6比4直落二击败哈萨克对手巴布利克（Alexander Bublik）。

女单方面，世界排名第2的大直美今天在8强赛中箭落马，以0比6、4比6败给希腊选手莎卡瑞（Maria Sakkari），23场连胜纪录就此嘎然止步。

大直美今年在澳网赢得第4座大满贯赛奖杯，这是她自那之后参加的首场赛事，今天第一盘仅拿到8分，没有击出任何一记致胜球。

大直美在第2盘第2局破了莎卡瑞的发球局，取得3比0领先，但后来莎卡瑞奋起直追，终场以直落二胜出，抢到女单4强门票。

莎卡瑞下一战将对阵第8种子的加拿大选手安德里斯库（Bianca Andreescu），争夺决赛门票。

世界排名第9的安德里斯库，稍早以6比4、3比6、6 比3，击退排名第58名的西班牙对手托摩（Sara Sorribes Tormo）。

© 2021 AFP