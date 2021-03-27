迈阿密网赛晋3轮 梅迪维夫乐观看待湿热天气

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（法新社迈阿密26日电） 俄罗斯好手梅迪维夫（Daniil Medvedev）今天仅花56分钟就以两盘6比2击败台湾网球名将卢彦勋，顺利挺进迈阿密大师赛第3轮。梅迪维夫表示自己乐观看待迈阿密炎热潮湿的天气。

大会头号种子梅迪维夫今天发出9记「爱司」，仅1 个双发失误。他接下来第3轮将对上澳洲选手巴比伦（Alexei Popyrin）。巴比伦在第2轮以6比4、6比2拍落大会第30种子美国选手奥裴卡（Reilly Opelka）。

25岁的梅迪维夫满怀信心地参与这场在佛罗里达州举行的硬地赛事。

他上个月在澳洲公开赛决赛败给世界排名第1的塞尔维亚对手乔科维奇（Novak Djokovic）屈居亚军，本月在法国马赛（Marseille）夺冠后，世界排名升到第2 创生涯新高。

梅迪维夫成为继2005年的澳洲名将修威特（Lleyton Hewitt）之后，首位男网「四大天王」（Big Four）以外爬到世界第2的球员。四大天王是指乔科维奇、瑞士的费德瑞（Roger Federer）、西班牙的纳达尔（Rafael Nadal）与英国的莫瑞（Andy Murray）。

然而梅迪维夫早已放眼更远。

他说：「我唯一的感想是，当人达到不曾有过的成绩，马上就会放下了，心中只想再往前走、更上层楼。我认为大家都一样。」

「我为自己的成绩感到高兴，但现在只想每天精进，希望走更远。」

梅迪维夫也表示自己乐观看待迈阿密炎热潮湿的天气。他首轮轮空，得以调整好状态迎战37岁的资深好手卢彦勋。卢彦勋在一连串伤势与疫情扰乱去年赛季后，以保护排名取得参赛资格。

梅迪维夫说：「成功赢得相当顺利，我认为如果想更上层楼，面对这些情况的挑战很重要。这很不一样，在户外打、天气更热、有不同的球，一切都很不同。」

他说：「我上周六到这里，所有很多天可以准备。我喜欢在这湿热的天气打球，因此很期待下一轮。」

© 2021 AFP