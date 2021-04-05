迈阿密网赛 胡尔卡奇摘ATP大师赛首冠

广告 继续浏览后续

（法新社迈阿密4日电） 波兰好手胡尔卡奇（Hubert Hurkacz）今天直落二拍下义大利小将辛纳（Jannik Sinner），在迈阿密网球公开赛封王，也赢得生涯首座ATP名人赛男单冠军。

第26种子胡尔卡奇一路过关斩将，打赢4位排名高于他的选手挺进决赛，最后花了1小时43分钟，以7比6、6比4在硬石体育场（Hard Rock Stadium）赢球。

辛纳今天败在非受迫性失误，来自波兰弗罗茨瓦夫（Wroclaw）、24岁的胡尔卡奇则赢得实至名归。这也是胡尔卡奇本季第2座冠军。

胡尔卡奇说：「感觉好不真实，很高兴我今天打了一场好比赛。辛纳是位很棒的对手，我非常自豪能击败他。」波兰总统杜达（Andrzej Duda）也向胡尔卡奇致贺。

胡尔卡奇希望今天的封王能开启日后更多的胜利，「这给我更多动力，让我对自己更有信心，觉得自己可以赢得一座真正的大赛冠军。这激励我成为更好的球员，要赢得更多比赛」。

辛纳则懊恼自己没能把握纳达尔（Rafael Nadal）、乔科维奇（Novak Djokovic）、费德瑞（Roger Federer）网坛「三巨头」没参赛的优势，以夺冠为这场赛事划下完美句点。

辛纳赛后说：「今天很难熬，因为在这里输掉了决赛，我不是很好受。我带着必胜的决心来到这里，因为我知道拉法（纳达尔）、罗杰（费德瑞）、诺瓦（乔科维奇）都没来，我想这对很多选手都是个好机会。」

辛纳今天热机太慢，第一个发球局就被胡尔卡奇破掉，很快便陷入0比3落后。但这位才华洋溢的19岁小将及时找回状况，第5局回破胡尔卡奇扳成3比3平手，之后再破掉胡尔卡奇发球局，反以6比5超前，接下来只要保住发球局，就可以拿下首盘。

但辛纳却似近关情怯，又因非受迫性失误让胡尔卡奇回破他的发球局，第一盘被逼入抢七后失手，第二盘让胡尔卡奇一鼓作气拿下胜利。

© 2021 AFP