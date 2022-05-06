迎向无密码世界 苹果Google微软将推更安全登入

（法新社旧金山5日电） 苹果（Apple）、谷歌（Google）及微软公司（Microsoft）今天说，期望将扬弃密码，改采更安全的方式登入帐号或装置。

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这些美国科技巨擘联合宣布支援一项通用标准，将让民众透过解锁手机登入，例如指纹或脸部辨识。

微软副总裁塞门斯（Alex Simons）说：「彻底转向无密码世界，将始于消费者将其变成生活中自然的一部分。藉由跨平台的群体合作，我们终能实现这个愿景，在消除密码方面取得重大进展。」

依赖密码向来受人诟病，被视为网路一大安全漏洞，尤其当民众将密码设得太简单，或为了更容易管理多个帐号而一再使用相同密码。

这些公司在新闻稿中表示，采用FIDO联盟（FIDO Alliance）和全球资讯网协会（Word Wide Web Consortium）设立的标准，将能让网站和装置制造商在旗下产品中构建安全的无密码选项。

使用安全金钥而不是密码的方式，有助防止网路钓鱼诱骗民众泄露登入凭证，以及防止骇客窃取这类个资。

美国网路安全和基础设施安全局（CISA）局长伊斯特利（Jen Easterly）说：「今天是安全性旅程中的一个重要里程碑，鼓励内建安全性最佳做法，帮助我们超越密码。」

Google安全认证产品管理总监兼FIDO联盟主席锡利瓦斯（Sampath Srinivas）表示，支援免密码登入的功能将在未来一年融入Android和Chrome软体。

苹果和微软宣布计划对旗下软体采取类似行动。

锡利瓦斯在部落格文章中说：「这将简化跨装置、网站和应用程式的登入程序，无论平台为何，无需单一密码。」

「登入网站或手机上应用程式时，仅将解锁手机。」

锡利瓦斯解释说，手机将储存一个FIDO凭证，这个「万能钥匙」将用于解锁线上帐号；「要在电脑上登入网站，将只须把手机放在附近，系统就会提醒先解锁手机以登入」。

© 2022 AFP