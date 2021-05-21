迎夏日观光旺季 欧盟为COVID旅游认证铺路

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（法新社布鲁塞尔20日电） 欧洲议会（European Parliament）和欧盟成员国今天达成协议，为2019冠状病毒疾病（COVID-19）认证铺路，将有助欧洲在夏天旺季开放旅游。

欧洲议会议员和欧盟轮值主席国葡萄牙外交官员第4度协商完成后，欧盟司法执行委员雷恩德斯（Didier Reynders）推文指出：「经艰苦协商后，我们终于达成了协议。」

根据这项协议，任何居住在欧盟27国的人将可取得数位健康通行证，以显示他们疫苗接种状况、COVID-19 检验结果，或是否染疫后康复。

此举被视为挽救欧洲夏季旅游的关键手段，让依赖观光收入的国家重新开放旅游，却可降低带来病毒的风险。

欧盟负责卫生业务的执委凯瑞亚基德斯（Stella Kyriakides）表示：「这是朝向欧盟尽可能安全重启自由行动的重要一步，同时为我们的公民提供明确性和确定性。」

至于世界其他国家也已朝相同方向迈进，例如以色列的「绿色通行证」（Green Pass），以及英国已告知人民，部分国际旅游将在1周后获准，具备国民保健署（National Health Service, NHS）应用程式（app）即可通行。

欧盟健康通行证初步将仅限欧盟国家内使用。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

© 2021 AFP