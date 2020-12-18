迎接后疫情市场 可口可乐拟全球裁员2200人

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（法新社纽约17日电） 饮料巨擘可口可乐（Coca-Cola）今天表示，今年销售因疫情受创后，为2021年的后疫情市场做好准备，将在全球裁减2200个工作机会以作为公司重整一环。

这是美国大企业在疫情期间最新裁员行动，此计画影响可口可乐全球约2.6%人力，美国境内将削减1200个工作。

可口可乐发言人表示，公司拟定一套自愿离职计画，但「某种程度非志愿裁员」也有必要。

发言人说：「早在疫情之前，转型工作已在进行…疫情并不是公司改革的原因，却是加快公司行动的催化剂。」

可口可乐致力部门重整，以推动前景看好的饮料品牌，公司曾在8月宣布瘦身计画，从17个部门减至9个。

有关遣散费，可口可乐估算，总计全球会有3.5亿到5.5亿美元的支出。

可口可乐财报显示，第3季营收减少9%至87亿美元，获利随之下滑33%至17亿美元。

近数周来，其他美国大型公司也宣布相当规模的裁员，包括全州保险公司（Allstate）、石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）、美国航空（American Airlines ）与联合航空（United Airlines）等。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP