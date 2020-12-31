迎新疫情肆虐 全球封城跨年

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（法新社雪梨31日电） 全球数十亿人今天准备迎接新年，并期盼藉庆祝活动挥别病毒肆虐的2020年，不过许多城市为抑制疫情祭出封城措施，并取消跨年狂欢。

从澳洲雪梨到义大利罗马，全球各地施放烟火与现场表演等迎接新年活动，如果没有喊停，大都只能观赏网路直播或打开电视看转播。

澳洲最大城市雪梨，烟火仍将以令人目眩神迷景象，照亮灯火通明海港，但很少人会亲自到场观赏，由于爆发新一波约150人群聚感染，当局严格限制往返雪梨的交通，并取消准许民众聚集狂欢计画。

无独有偶，罗马将网路直播在马克西穆斯竞技场（Circus Maximus）点燃跨年营火，还有长达两小时艺人表演及点亮城市地标为特色的活动。

而从法国到拉脱维亚以迄巴西，正部署军警以确保夜间宵禁，或严禁大规模聚集的禁令得以落实。

至于惨遭疫情重创的伦敦，74岁的美国摇滚传奇女歌手派蒂史密斯（Patti Smith）将在新年向染疫丧命的英国国家医疗保健服务（National Health Service,NHS）工作人员献唱致敬，演唱实况将投射在比卡迪里广场（Piccadilly Circus）巨大萤幕，并在YouTube直播。

疫情控制得宜的纽西兰，当地民众无须对着电视或萤幕欢庆新年，多个城市将施放烟火，而且限制非常少。

虽然阿拉伯联合大公国商业大城杜拜（Dubai）爆发一连串疫情，不过预料当地将有数千民众观赏烟火施放，以及世界最高摩天大楼哈里发塔（Burj Khalifa）的雷射灯光秀。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

© 2020 AFP