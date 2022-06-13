迎朝觐人潮 沙乌地阿拉伯放宽防疫规定

（法新社利雅德13日电） 沙乌地阿拉伯今天表示，将不再要求在大多数密闭空间必须戴口罩。由于7月穆斯林朝觐（Hajj）将至，沙国进一步放宽COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限令。

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每年约有85万穆斯林从国外来到沙乌地阿拉伯朝圣。今年是COVID-19疫情爆发后首次有外国信徒来朝觐，来自印尼的首批朝圣者已于一周多前开始抵达。

官方沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）今天引述沙国内政部一名消息人士报导，在麦加（Mecca）环绕穆斯林朝拜方向天房（Kaaba）而建的大清真寺（Grand Mosque），以及在麦地那（Medina）的先知穆罕默德（Prophet Mohammed）埋葬地先知寺（Prophet's Mosque），仍将要求民众必须戴口罩。

但根据报导，除了这些规定以外，在沙乌地阿拉伯的「密闭场所已不再要求戴口罩」，不过场所的主人仍可依自身意愿坚持要来客戴口罩。

除此之外，沙乌地阿拉伯也不再要求寻求进入密闭空间的民众，在一款应用程式（app）中出示疫苗接种证明。

近几个月在沙乌地阿拉伯，戴口罩和出示疫苗接种证明的规定都未严格执行。

朝觐通常是沙乌地阿拉伯重要收入来源，每年带来约120亿美元（约新台币3600亿元）收入，但COVID-19疫情造成这项活动大量中断。（译者：张正芊）

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