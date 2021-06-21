运动员抵日隔离3天 印度抗议东奥防疫措施不公平

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（法新社新德里21日电） 印度奥林匹克协会今天批评日本政府，对于参加下个月开幕东京奥运几个受2019冠状病毒疾病（COVID-19）严重冲击国家的运动员实施「不公平的」严格规定。

2020东京奥运组织委员会今天说，将采取额外措施降低来自包括印度在内的几个国家的感染风险，这些国家已经受到「变异病毒的重大冲击」。

这项方案将包括运动员前往日本前一周需每天检测，以及他们「抵达日本后3天不要与其他团队接触」。

印度奥林匹克协会（Indian Olympic Association ）说，这些规定将导致运动员失去3天关键训练。

印度奥委会主席巴特拉（Narinder Batra）和秘书长梅塔（Rajeev Mehta）在19日发表的联合声明中说：「运动员只能在比赛前5天抵达奥运选手村。」

「现在有3天将被浪费，这是运动员需朝着他们的模式走向巅峰的时候，对于辛勤努力5年的印度运动员，在奥运前5天受到歧视是非常不公平的。」

声明中说，包括印度、巴基斯坦和英国在内的11个国家将受到影响。

2020东京奥运组织委员会说：「对于来自印度等地区，已经受到变异病毒重大冲击的参赛者来说，他们必须遵循比（运动员）行动手册中概述的更严格规则，并且类似于现有的边境管制措施。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP