丝薇托莉娜思念故乡祖母 盼俄乌战争快落幕

（法新社巴黎20日电） 女子网坛世界排名曾高居第3的乌克兰好手丝薇托莉娜告诉法新社，希望有朝一日能返乡，探望在俄罗斯攻打乌克兰后就困于黑海港市敖德萨的8旬奶奶。

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丝薇托莉娜（Elina Svitolina）说：「我希望这有天会结束，我能回去看她。」

27岁的丝薇托莉娜一周前和乌克兰足球传奇前锋谢夫成柯（Andriy Shevchenko）应总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）之邀，出任United24全球众筹平台大使。

她和法国网球明星蒙菲尔斯（Gael Monfils）的第一个孩子预计在10月诞生，但她说，家人滞留乌克兰让她完全高兴不起来。

丝薇托莉娜的双亲和兄弟得以逃出乌克兰，但奶奶和叔叔一家仍留在敖德萨（Odessa）。

这座城市遭到俄罗斯实质封锁，和外界隔绝。

2019年曾闯入温布顿锦标赛与美国公开赛4强的丝薇托莉娜表示，奶奶那一代经历过1941年纳粹入侵，现在烽火再起，对他们而言更加难受。

她说：「老人家再经历一次战争真的很不好受，食物不够，连续几天要待在家或地下室…带给他们很大的压力，心理上也很煎熬。」

「我尽量和人在敖德萨的她连络，尽可能帮助她，她太老走不动了。」

丝薇托莉娜已经很久没住在乌克兰，但她说，乌克兰就是家，以前她一年回去3、4次。

© 2022 AFP