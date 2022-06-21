勇士8年内夺4冠 上万人旧金山参与封王游行

（法新社旧金山20日电） 勇士夺下8年来的第4座NBA总冠军，成千上万的球迷今天涌上美国旧金山的街头，在封王游行中向勇士致敬。

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当载着勇士球员和工作人员的巴士，沿着1.4英里长的游行路线行驶时，蓝色和金色的色纸在旧金山市中心的市场大街（Market Street）上随风飘扬。

金州勇士16日于客场拿下总冠军赛第6战的胜利，以4胜2负成绩击败波士顿塞尔蒂克，夺得队史第7座总冠军。

勇士2019-20球季，战绩仅15胜50败，是全联盟成绩最差的队伍，但仅两年的时间，他们就重回颠峰，并再次夺冠。

勇士的头号王牌柯瑞（Stephen Curry）戴着一条金项炼，上面挂着他已获得的冠军戒，站在游行队伍的最前端，而勇士球员在灿烂阳光下，向一群群的球迷狂喷香槟。

谈到他的项炼时，柯瑞说：「我得把这个珠宝带来。」

「这一年来，我不去看它，但现在我得时常提醒自己，我们有4枚（冠军戒指）了。」

柯瑞表示，在2019年的总冠军赛不敌多伦多暴龙后，勇士便有了要重返赢家行列的动机。

柯瑞说：「如果我说我知道我们会夺冠，那就是在扯谎，因为那需要经过许多努力，但有时候你就是得展现出（态度）来。」

「我们遇到一些被逆转的情况、遭遇了一些阻碍，但在正确的时间点将状态调整到颠峰，每一名球员、我们的教练团，每个人都发挥了重要的功能。」

勇士防守悍将葛林（Draymond Green）向勇士球员和团队致敬，称是他们让这样的胜利能够成真。

「我真的很喜欢这个团队，当我说『团队』时，指的是整个团队。」

「这趟夺冠之旅最让人感动的，是那些和我们一起经历风雨的人，而最让我开心的，是看到那些第1次尝到封王喜悦的人。」

勇士总教练柯尔（Steve Kerr）透露，他收到许多的祝贺，其中也包括圣安东尼奥马刺总教练波波维奇（Gregg Popovich）和美国前总统欧巴马的讯息。

柯尔说：「我收到欧巴马总统的简讯，这很酷、很特别。」

「这太不可思议了，当我们的季前训练营展开时，我认为我们会表现得很好，但我不知道我们能拿下最后的胜利。」

「能坐在这里享受游行，感受整个湾区的爱，真的太不可思议了」

柯尔再次特别表扬了总冠军赛最有价值球员（MVP）柯瑞。

柯尔说：「我们有一群很棒的人想一起打球。」

「而那源自柯瑞，每个人都想跟他一起打球，因此我们能有一群很棒的人，这就是关键。」

© 2022 AFP