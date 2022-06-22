小威廉丝温网力拚冠军 盼追平史上最佳纪录

（法新社伦敦21日电） 生涯7度拿下温网女单冠军的美国网球女将小威廉丝，这次温网将寻求个人第24座大满贯单打金杯，若能如愿，将可追平史上最佳纪录。

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美国网球女将小威廉丝（Serena Williams）目前的世界排名跌到第1204名，已经12个月没打高强度单打赛事的她，这次参加温布顿网球锦标赛的目标，将是夺取生涯最重要的一座奖杯。

但这位美国好手要成为第一位赢得温网的非种子女将，形势相当不利。

小威廉丝再过3个月将满41岁，且自2021年温网首轮对战白俄罗斯女将萨诺维琪（Aliaksandra Sasnovich）一拐一拐退赛后，就没有再打过任何一场世界女子职业网球协会（WTA）巡回赛的单打比赛。

萨诺维琪上个月在法国公开赛期间告诉法新社说：「我希望自己不是最后一个在温网击败小威廉丝的人。」

「小威廉丝是个伟大的球员，我很希望看到她重返球场。」

萨诺维琪或许因为温网在俄罗斯及白俄罗斯球员的禁令而无法参赛，但至少她盼小威廉丝回归的愿望得以实现。

小威廉丝2017年怀着身孕在澳洲公开赛夺冠以来，生涯大满贯冠军就一直停留在23座。

小威廉丝曾在2018年、2019年的温网及美国公开赛都获得亚军，未能追平澳洲传奇寇特（Margaret Court）缔造的24座大满贯单打冠军纪录。

© 2022 AFP