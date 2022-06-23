女双搭档加博右膝受伤 小威温网热身赛止步4强

（法新社伊斯特本23日电） 40岁的美国网球女将小威廉丝睽违一年重返球场，在伊斯特本国际网赛女双项目与突尼西亚籍搭档加博连闯两关，但因为加博右膝受伤，两人只能止步四强。

广告 继续浏览后续

英国的草地网球协会（Lawn Tennis Association）在社群媒体贴文表示，女单世界排名第3的突尼西亚选手加博（Ons Jabeur）右膝受伤。

小威廉丝（Serena Williams）去年因脚伤退出温布顿网球锦标赛（Wimbledon）之后，这是她首度参加世界女子职业网球协会（WTA）的两场赛事。

小威廉丝和加博在被视为温网热身赛的伊斯特本国际网赛（Eastbourne International）女双16强赛中，险胜捷克好手鲍兹科娃（Marie Bouzkova）和西班牙女将托摩（Sara Sorribes Tormo）的组合，然后在8强赛事以直落二淘汰台日组合詹皓晴、青山修子。

小威廉丝现在将专注于温网，她已经取得女子单打项目的外卡，试图赢得创纪录的第24座大满贯赛单打金杯。

温网明天抽签时，小威廉丝将会知道自己在第一轮赛事的对手。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2022 AFP