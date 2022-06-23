接洽英冠球队 威尔斯球星贝尔动向吊尽各方胃口

（法新社伦敦22日电） 英国威尔斯足球明星贝尔（Gareth Bale）的经纪人今天表示，在贝尔离开西甲皇家马德里后，他们已和英冠球队卡地夫（Cardiff）商谈加盟的可能性。贝尔的动向再为足坛增添话题。

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9年从绚烂归于平淡的皇马时光结束后，就不断盛传贝尔将以自由转会的方式加入故乡球队。

现年32岁的贝尔职司前锋，目前是威尔斯足球代表队的队长，一度更是全球顶级天价的球星。据报如今他正在考虑11月卡达世足赛开打前加盟卡地夫的利弊。

他的经纪人向英国广播公司（BBC）体育网的威尔斯分台证实，他们正和卡地夫球会的主席达曼（Mehmet Dalman）洽谈。

生涯尝过5度欧冠封王滋味的贝尔离开皇马后的选项不少，包含美国职业足球大联盟MLS、前东家英超托登罕热刺、英超纽卡索等都是可能归宿。

但贝尔一席世足赛前择定落脚处且等级并非考量因素的话，却吹皱一池春水，让外界觉得他确有可能属意仅为英格兰二级联赛的英冠卡地夫队。

上周贝尔在威尔斯代表队赛事期间说：「我是真的不明白等级能有多大差别，在我看来足球比赛都差不多。」

「我需要时间思考对我、家庭、小孩最有利的转会方式，希望今夏能搞定，选择在我。」贝尔在卡地夫有家人。

之前效力皇马时贝尔的周薪达60万英镑（2181万新台币），对卡地夫而言，想签下贝尔恐得大瘦身节省薪资空间，但贝尔的经纪人巴奈特（Jonathan Barnett）近期受访时却说，贝尔接下来想做的事无关金钱，无疑吊足各界胃口。

© 2022 AFP