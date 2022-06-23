美水上芭蕾选手赛中昏厥 教练急跳入池中救出

（法新社布达佩斯22日电） 美国水上芭蕾选手阿尔瓦雷兹今天在匈牙利布达佩斯的世界游泳锦标赛（World Aquatics Championships）出赛，完成自选动作后突然昏厥沉入池底，教练连忙跳下水将她救出。 阿尔瓦雷兹（Anita Alvarez）今晚在决赛完成单人自由动作后，突然没有呼吸，西班牙「马卡报」（Marca）引述她的教练佛恩特斯（Andrea Fuentes）表示：「吓坏人了。因为救生员没有动作，我不得不跳进去。」

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佛恩特斯当时穿着短裤和T恤潜入池底，把阿尔瓦雷兹拉到水面，再由他人协助将阿尔瓦雷兹带到池边。

佛恩特斯说：「我好怕，因为我看到她没了呼吸，但她现在没事了。」

众人合力把阿尔瓦雷兹抬到担架上，送往泳池旁的医疗站，池畔的队友和粉丝显然都吓坏了。

美国游泳代表队后来发布声明指出，阿尔瓦雷兹现在状况良好。

曾4度在奥运夺牌的佛恩特斯告诉西班牙电台，阿尔瓦雷兹是因为比赛太过卖力而昏厥。

「她只有肺部进水，恢复呼吸后就没事了。」

「事发感觉像有整整一小时那么久。我说事情不对劲，对着救生员大喊要他们下水，但他们没听到，或是没听懂我说的话。」

「她没在呼吸…我尽快跳下去，快到好像是奥运决赛。」

佛恩特斯说，阿尔瓦雷兹打算明天休息一天，进行进一步健康检查后，仍希望参加24日的团体赛。

这是25岁的阿尔瓦雷兹生涯第3次在世锦赛出赛。根据报导，她去年在西班牙巴塞隆纳参加奥运资格赛时，也曾经昏厥。（译者：郑诗韵/核稿：张正芊）

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