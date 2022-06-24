意外成NBA选秀状元 班切罗坦言没想过

（法新社纽约23日电） 美国职篮NBA选秀会今天爆出小小的冷门，因为奥兰多魔术以状元签选进杜克大学前锋班切罗（Paolo Banchero），这个结果连班切罗自己都坦言「没想过」。

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NBA选秀会今天在纽约举行，握有前3顺位选秀权的球队分别是魔术、奥克拉荷马雷霆、休士顿火箭，3队依序选进杜克大学（Duke University）的班切罗、冈萨加大学（Gonzaga University）的霍姆葛伦（Chet Holmgren）、奥本大学（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

今年算是NBA选秀相对的「小年」，选秀结果也没有太多惊喜之处，唯一的意外是魔术以状元签选了班切罗，而非一般预料的史密斯。

身高6��10�迹�208公分）的班切罗，上个球季为杜克先发了39场比赛，平均每场比赛可攻下17.2分、7.8篮板、3.2助攻；防守上也有一定程度的贡献，共有41次抄截、36次阻攻的成绩。

班切罗告诉美国广播公司（ABC）说：「老实说，我不敢相信刚刚发生的这件事，我从来没有想过这会发生。我想进NBA，但不知道我会成为选秀状元。这太不可思议了，我现在不知道该说什么。」

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