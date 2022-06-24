魔术选择出乎意料 班切罗成杜克第4位NBA状元郎

（法新社纽约23日电） 美国职篮NBA奥兰多魔术今天在选秀会出乎外界意料的选上前锋班切罗（Paolo Banchero），让他成为杜克大学校史上第4位NBA状元郎。

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NBA选秀会今天在纽约举行，握有前3顺位选秀权的球队分别是魔术、奥克拉荷马雷霆、休士顿火箭，3队依序选进杜克大学（Duke University）的班切罗、冈萨加大学（Gonzaga University）的霍姆葛伦（Chet Holmgren）、奥本大学（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

魔术战绩22胜60败，在全联盟排名倒数第2，他们在选秀会上，未如先前外界预期，以状元签带回史密斯，而是选进了班切罗。

过去3位来自杜克的NBA选秀状元，包括1999年芝加哥公牛选上的布兰德（Elton Brand）、2011年克里夫兰骑士选上的厄文（Kyrie Irving）、2019年纽奥良鹈鹕选上的威廉森（Zion Williamson），班切罗则是杜克校史第4位NBA选秀状元。

身高6��10�迹�208公分）的班切罗，上个球季为杜克先发了39场比赛，平均每场比赛可攻下17.2分、7.8篮板、3.2助攻；防守上也有一定程度的贡献，共有41次抄截、36次阻攻的成绩。

© 2022 AFP