魔术选秀会挑班切罗 4度握状元签都选长人

（法新社纽约23日电） 美国职篮NBA奥兰多魔术今天在选秀会上，以状元签选进杜克大学前锋班切罗（Paolo Banchero），队史4度握有状元签，他们通通都挑了优质长人。

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NBA选秀会今天在纽约举行，握有前3顺位选秀权的球队分别是魔术、奥克拉荷马雷霆、休士顿火箭，3队依序选进杜克大学（Duke University）的班切罗、冈萨加大学（Gonzaga University）的霍姆葛伦（Chet Holmgren）、奥本大学（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

魔术战绩22胜60败，在全联盟排名倒数第2，这次以状元签选进6��10�迹ㄔ�208公分）的班切罗。

这是魔术队史第4次握有选秀会的状元签，他们曾在1992年选进7��1�迹ㄔ�216公分）的「侠客」欧尼尔（Shaquille O'Neal）、1993年选进6��10�迹ㄔ�208公分）的韦柏（Chris Webber）、2004年选进6��11�迹ㄔ�211公分）的「魔兽」霍华德（Dwight Howard）。

过去以状元签选进的优质长人，都在魔术都有辉煌的成就，唯一的例外是韦柏，因为当年魔术选上他后，立刻把他交易到金州勇士，换回哈达威（Penny Hardaway）。

班切罗上个球季为杜克先发了39场比赛，平均每场比赛可攻下17.2分、7.8篮板、3.2助攻；防守上也有一定程度的贡献，共有41次抄截、36次阻攻的成绩。

© 2022 AFP