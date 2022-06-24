魔术队史第4支状元签 选进杜克前锋班切罗

（法新社纽约23日电） 美国职篮NBA奥兰多魔术今天以队史第4支状元签，在选秀会上选进杜克大学前锋班切罗（Paolo Banchero）。

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NBA选秀会今天在纽约举行，握有前3顺位选秀权的球队分别是魔术、奥克拉荷马雷霆、休士顿火箭，3队依序选进杜克大学（Duke University）的班切罗、冈萨加大学（Gonzaga University）的霍姆葛伦（Chet Holmgren）、奥本大学（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

今年算是NBA选秀相对的「小年」，选秀结果也没有太多惊喜之处，唯一的意外是魔术以状元签选了班切罗，而非一般预料的史密斯。

身高6��10�迹�208公分）的班切罗，上个球季为杜克先发了39场比赛，平均每场比赛可攻下17.2分、7.8篮板、3.2助攻；防守上也有一定程度的贡献，共有41次抄截、36次阻攻的成绩。

这是魔术队史第4次握有选秀会的状元签，他们曾在1992年选进欧尼尔（Shaquille O'Neal）、1993年选进韦柏（Chris Webber）、2004年选进霍华德（Dwight Howard），不过当年魔术选上韦柏后，立刻把他交易到金州勇士，换回哈达威（Penny Hardaway）。

© 2022 AFP