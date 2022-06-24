NBA选秀状元大热门变探花 史密斯满是无奈

（法新社纽约23日电） 今天的NBA选秀会，外界看好史密斯成为状元，但魔术最终挑了班切罗，史密斯意外仅被火箭以探花签选上，这让他难掩失望，受访时充满无奈。

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美国职篮NBA选秀会今天在纽约登场，握有前3顺位选秀权的球队分别是奥兰多魔术、奥克拉荷马雷霆、休士顿火箭，3队依序选进杜克大学（Duke University）的班切罗（Paolo Banchero）、冈萨加大学（Gonzaga University）的霍姆葛伦（Chet Holmgren）、奥本大学（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

直到选秀会前几天，媒体推测都还普遍认为魔术会用状元签挑走史密斯，但在选秀会开始前风向出现转变，开始有传言指魔术属意的状元人选是班切罗，而非先前外界预料的史密斯。

等自己名字第3顺位才被叫到时，史密斯看起来十分失望。

受访谈感想时史密斯说：「我知道有这（荣膺选秀状元）可能，所以当未能成真时，我感到十分惊讶。不过诚如你们所知，能被选上者都是伟大球员，会为NBA带来很多东西，所以就像我在其他采访中谈到的，这就像掷铜板一样，当这一切发生时，我为他们感到高兴、为他们鼓掌、然后等着我的名字被叫到。」

19岁的史密斯在乔治亚结束他的高中篮球生涯后，在奥本大学（Auburn University）打了1季，也打过与魔术2004年选秀状元霍华德（Dwight Howard）在业余运动联盟（Amateur Athletic Union）效力过的同一支球队。史密斯的父亲2000年代初期曾断断续续在NBA打滚4个球季。

上赛季在全美大学体育联盟（National Collegiate Athletic Association, NCAA）为奥本大学打球，史密斯获选为东南联盟（Southeastern Conference）的年度最佳新秀，并入选年度最佳第2队。

身高6��10�嫉拇笄胺媸访芩梗�也具有外线投篮能力，他在奥本大学时期，有4成29的三分球命中率，平均每场比赛可攻下16.9分。

© 2022 AFP