宪法保障堕胎不再 美运动明星群情激愤

（法新社洛杉矶25日电） 美国最高法院今天推翻近50年宪法所保障堕胎权，为社会投下震撼弹，让美国运动明星们感到震惊与群情激愤。

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保守派占多数的美国最高法院，今天以5票赞成、4票反对，推翻数十年来影响社会深远的「罗诉韦德案」（Roe v. Wade，美最高法院1973年裁定，认妇女堕胎权受宪法保护），另以6票赞成、3票反对，维护密西西比州禁止15周后堕胎的法律。

美国女子职篮WNBA的选手与球队齐对这个影响深远的裁定表达愤怒；这项裁定恐使堕胎在近半美国各州成为非法。

WNBA注意到这项裁定的前一天，最高法院还裁定纽约州禁止公共场所携枪的规定违宪。

WNBA发表声明说：「难不成我们所处的民主是保护枪枝更甚于女性吗？这个裁定显示最高法院与国家脱节，毫无人性尊严。」WNBA表示，今天的裁定恐带来一条禁止堕胎的危险之路，加深经济、社会、政治不平等。

许多WNBA女将都在社媒发声痛批。5届奥运女篮金牌柏德（Sue Bird）以一句「极其沮丧」至表痛心。

美国女足看板人物拉皮诺（Megan Rapinoe）在与哥伦比亚队友谊赛前语带激动向媒体表达她的悲愤。

拉皮诺说：「今天的伤悲难以言喻，这事的残酷与悲伤程度我真的没法形容。最残酷的在于，这跟保护生命一点关系都没有，只会彻底加剧我们国内诸多现有的不公，自由权与追求快乐与自由的权利在这里全遭侵犯。」

本身是女同志的拉皮诺表示，她忧心下一个被剥夺的宪法保障恐怕是同性婚。

美国女网传奇球星珍金恩（Billie Jean King）今天誓言，这次扼杀的不是堕胎权，而是女性取得安全与合法的医疗程序，「是美国悲哀的一天」；珍金恩曾在自己的回忆录里详述当年堕胎权未获宪法保障前，自己的惨痛经验。

© 2022 AFP