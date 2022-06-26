复出一度定不出时间表 小威廉丝从未想过退休

（法新社伦敦25日电） 睽违球场1年，美国网球名将小威廉丝今天坦言，这段时间她不知道何时或如何才能回到球场，但「退休」这个选项从来没有在她考虑的范围内。

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40岁的小威廉丝（Serena Williams）今天说：「我没有退休，只不过身体上和心理上需要时间复原。我没有任何计画，因为我真的不知道什么时候可以回到球场，也不知道该怎么去做。」

小威廉丝下周将在温布顿网球锦标赛中，再一次征战单打赛事，这是她2021年在温网女单首轮因伤含泪弃赛后，所打的第1场单打赛事。

7度在温网夺得女单冠军的小威廉丝，生涯共获23座大满贯单打冠军，这次的温网，她将寻求平纪录的第24座大满贯单打金杯。

然而，因为长期缺赛，让小威廉丝的世界排名狂跌到第1204名。

她这次必须持外卡才能参加这次温网，试图继2017年怀着身孕在澳洲公开赛登顶后，再次拿下大满贯赛冠军。

小威廉丝最后一次在温网亮相是2021年，当时她在首轮比赛与白俄罗斯女将萨诺维琪（Aliaksandra Sasnovich）打了6局后就因伤退赛。

小威廉丝表示，她不希望那次令人心碎的退赛，成为自己对温网最后的记忆。

「老实说，这是很大的动力，自从那场比赛结束后，这就一直缭绕在我心头。」

「去年的温网真的是很艰难的经历，我觉得自己一整年大半都在受伤，接着我就拉伤了腿筋。」

© 2022 AFP