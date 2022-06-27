温网禁俄罗斯白俄选手参赛 政治阴影笼罩

（法新社伦敦26日电） 英国温布顿网球赛（Wimbledon）因为俄罗斯侵略乌克兰，而禁止俄国和白俄罗斯选手参赛，这个决定引发热烈讨论，如今温网要极力避免赛事失焦，变得太过政治化。

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距离乌克兰前职业网球好手斯塔科夫斯基（Sergiy Stakhovsky）于温网中央球场大爆冷门、击败前世界球王瑞士名将费德瑞（Roger Federer），至今已过了9年。 但这个周末，生涯拿过4座世界职业网球协会（ATP）赛事冠军的斯塔科夫斯基，却是在距离伦敦2500公里远的地方，身上穿的并非温网规定的白色网球服，而是迷彩军装。 36岁的斯塔科夫斯基全副武装，拚命的要抵挡俄罗斯对乌克兰的侵略。他在推特（Twitter）发文说：「...昨晚有62枚火箭发射，击中了乌克兰不同的城市...。」 在斯塔科夫斯基推文中发的照片，可以看到他2013年获胜后与费德瑞握手的样子。 另外一张照片，是斯塔科夫斯基的乌克兰同胞多格波洛夫（Alexandr Dolgopolov），2017年在温网与费德瑞交手后拍的。 斯塔科夫斯基与多格波洛夫都已经从职业网坛退役，两人现在都从军。 27日开打的温网，已经明定禁止所有俄罗斯与白俄罗斯球员参加今年的比赛。 这让俄罗斯籍世界球王梅迪维夫（Daniil Medvedev）、及世界排名第8的俄国选手卢布列夫（Andrey Rublev），皆无缘参赛。 女子组方面，世界排名前20的选手中有3人无法参赛，分别是白俄罗斯的莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）、俄罗斯的卡萨金娜（Daria Kasatkina），及生涯拿过2座大满贯赛冠军的白俄前世界球后艾萨兰卡（Victoria Azarenka）。

斯塔科夫斯基盼所有体育赛事都禁止俄罗斯选手参加。但6度在温网夺冠的乔科维奇（Novak Djokovic）认为这太过头了。

来自塞尔维亚的乔科维奇说：「我实在看不出来，他们怎么会对现在真正发生的任何事有出力。我觉得这不公平。」他主张可让俄罗斯和白俄罗斯的选手以中立身份参赛。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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