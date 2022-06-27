触身球酿冲突8人遭赶出场 天使1分险胜水手

（法新社洛杉矶26日电） MLB天使、水手今天的比赛，因为双方发生冲突一度中断，两队共8人因此遭驱逐出场，天使靠麦金农7下两出局后的安打拿下致胜分，以2比1击败水手。

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美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使今天在主场迎战西雅图水手的比赛，两队前5局以0比0僵持，6局上半托罗（Abraham Toro）挥出阳春炮，水手先驰得点；天使7下先靠瑞吉福（Luis Rengifo）的阳春弹扳平战局，再利用麦金农（David MacKinnon）带有打点的安打超前，最终就以1分惊险收下胜利，也终止水手5连胜。

这场比赛的2局上半出现火爆场面，当时天使投手汪兹（Andrew Wantz）投出的触身球击中了水手打者温克（Jesse Winker）的右臀。温克先朝投手丘走了几步，然后转往天使休息区，随即引爆冲突。

右手腕动完刀、还打着石膏的伦登（Anthony Rendon）第一个卯上气冲冲走来的温克，他对温克两手一摊，之后用左手推开温克的脸。两队随后陆续有小规模的冲突爆发，板凳区、牛棚也全部清空。

比赛在延误近18分钟后重新开始，但有数人被驱逐出场，其中包括天使的代理总教练尼文（Phil Nevin）与水手的总教练塞维斯（Scott Servais）。

除此之外，两队各有3名球员被赶出场，包括天使的汪兹、伊格礼夏斯（Raisel Iglesias）、泰普拉（Ryan Tepera），及水手的温克、罗德里格斯（Julio Rodriguez）、克劳福（J.P. Crawford）。

两队其实在25日的比赛就结下梁子，当时水手后援投手史万森（Erik Swanson）差点对天使主力球星楚劳特（Mike Trout）投出一记头部触身球。

楚劳特当天赛后说：「如果你没办法投好内角球，那就别投内角球。如果你要赏我触身球，就对着我的肋骨来，别往头丢。我不知道那是不是故意的，但那是对头来的，你不该这么做。」

今天比赛的首局，汪兹对罗德里格斯投了一记偏高且近身的球，当时裁判就曾给予两队警告。

© 2022 AFP