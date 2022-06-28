乔科维奇温网旗开得胜 4大满贯赛皆集满80胜

（法新社伦敦27日电） 塞尔维亚名将乔科维奇在温布顿网球锦标赛首轮旗开得胜后，成为首位在4大满贯赛都拿下80场比赛胜利的球员；西班牙「小蛮牛」艾卡拉兹则是鏖战5盘终晋级。

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温网6冠王乔科维奇（Novak Djokovic）以6比3、3比6、6比3、6比4淘汰韩国选手权纯雨。他说：「如今80胜入袋，接下来放眼100胜。」

35岁的乔科维奇力拚于温网缔造连4年夺冠的成就，加入开放年代（Open Era）以来，仅瑞典好手柏格（Bjorn Borg）、美国传奇山普拉斯（Pete Sampras）、瑞士「特快车」费德瑞（Roger Federer）3人有办法加入的菁英俱乐部。

乔科维奇下一战将面对澳洲的科基纳基斯（Thanasi Kokkanikis）。

另一方面，网坛新星、有可能在8强赛对战乔帅的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）今天苦战了5盘才解决德国的史特鲁夫（Jan-Lennard Struff）。

19岁的艾卡拉兹发出30支爱司和73个致胜球，最后以4比6、7比5、4比6、7比6（7/3）、6比4胜出。

艾卡拉兹赛后开玩笑说，「去年我在这里的首轮也打了个5盘大战，这足以显示我多爱草地球场」。

而「英国希望」、温网两冠得主莫瑞（Andy Murray）同样挺进第2轮，他先丢1盘再追3盘，以4比6、6比3、6比2、6比4拍落澳洲对手达克沃斯（James Duckworth）。

35岁的莫瑞说：「感觉慢慢回来了，不过谁晓得我还有多少机会在中央球场比赛。」

© 2022 AFP