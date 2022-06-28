厄文行使球员选择权留篮网 与杜兰特联手争冠

（法新社纽约27日电） NBA球星厄文表示，他将行使下个球季价值近3700万美元（约新台币10.9亿元）的球员选择权，继续留在篮网，与杜兰特联手争冠。

广告 继续浏览后续

就在厄文（Kyrie Irving）得做出决定，是否要履行对另名球星杜兰特（Kevin Durant）的承诺，并走完与美国职篮NBA布鲁克林篮网4年合约的最后期限剩下两天之际，传出了厄文续留篮网的消息。

厄文说：「普通人让世界继续运转，但那些敢与众不同的人能带领我们走向明天，我已经决定执行我的选择权了，我们秋天见了。」

厄文跳过先签后换的可能性，决定留在篮网和杜兰特联手，希望能率篮网争夺总冠军。

由于伤势和坚持不打COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，违反纽约防疫规定而无法在主场出赛等各种场外的问题，厄文过去3个球季只为篮网打了103场球。

即便阵中有厄文、杜兰特两名超级球星，篮网的战绩仍旧令人失望，上季他们只拿下44胜38败的成绩，虽勉强挤进季后赛，但在首轮就被波士顿塞尔蒂克以4比0横扫出局。去年篮网则是在季后赛次轮，败给最终夺下总冠军的密尔瓦基公鹿。

厄文上个球季为篮网打了29场比赛，平均每场比赛可获27.4分、5.8助攻、4.4篮板、1.4抄截。

在篮网的3季下来，厄文每战平均可获27.1分、6助攻。

上个球季的尾声，篮网把明星后卫哈登（James Harden）交易到费城76人，换回澳洲球星西蒙斯（Ben Simmons），若西蒙斯在背部手术后能恢复到最佳状态，将有助篮网下个球季的发展。

先前曾有传闻，称杜兰特想先看看厄文对未来的打算，再决定自己接下来长期的计画。

自2003年在NBA总冠军赛败给圣安东尼奥马刺后，篮网至今还没成功闯过季后赛次轮这一关。

© 2022 AFP