小威廉丝遭法国小将拍落 温布顿网赛首轮出局

（法新社伦敦28日电） 美国名将小威廉丝今天在温布顿网赛首轮以5比7、6比1、6/7（7/10）不敌法国非种子选手哈莫妮谭，在缺阵1年后的首场女单比赛吞败。

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哈莫妮谭（Harmony Tan）赛后接受采访时说：「我的第一场温布顿网赛，真是令人惊喜，太令人惊喜。」

今天的球赛于傍晚举行，在温布顿（Wimbledon）7度夺下女单冠军的小威廉丝（Serena Williams）走进中央球场时，受到现场观众热烈欢迎，但她看起来有点生疏，第一个发球局就遭到破发。

小威今天表现远不及她巅峰时期，体能显然欠佳。她第4局回过神，在现场球迷支持下破发，将比数扳成2比2。

之后两人互破发球局，世界排名115的哈莫妮谭第11局再度成功破发后力保镇定，最后以7比5拿下第一盘。

23度拿下大满贯赛单打金杯的小威，第2盘第2局破发后，一路压迫对手，终以6比1拿下这盘，扳回一城。

在决定胜负的第3盘，小威率先破发，但哈莫妮谭不甘示弱，将比数扳成3比3。

第9局小威再度破发，振臂疾呼，但之后却欲振乏力。

第3盘打到第12局时，小威在自己的发球局面临对手一个赛末点，但以正手截击化解威胁，将比赛逼进抢7。

此时两人已鏖战3个多小时，小威集中火力，在抢7局拿下前4分先声夺人，但她的法国对手也不是省油的灯，赢得接下来的5分超车拿下优势。

在对手第2个赛末点威胁下，小威看起来上气不接下气，找不到手感，最后吞败。

24岁的哈莫妮谭赛后说：「我现在好激动。她是超级巨星。我小时候在电视上常看她比赛。」

「当我看到签表时，我真的吓到了。她是个这么知名的传奇人物，我觉得如果我可以拿下1局、2局，就算是真的很厉害了。」

12个月前，小威因伤退出温布顿首轮比赛，泪洒球场。这1年期间她不曾挑战过女子单打比赛。

外界一直怀疑这位前世界第一的好手是否会重返网坛，而她这1年来因毫无动静，世界排名已跌落至第1204。

然而，她上周在伊斯特本国际网赛（Eastbourne International）与突尼西亚好手加博（Ons Jabeur）搭档打女双，为本届温网热身。

小威上一次在温网女单夺冠已经是6年前的事，但2018、2019年都闯进过决赛。

40岁的小威今年是持外卡参赛，生涯大满贯单打冠军数一直保留在23座，迟迟无法夺下追平澳洲传奇寇特（Margaret Court）史上纪录的第24座金杯。

© 2022 AFP