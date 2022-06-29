执行价值14亿球员选择权 卫斯布鲁克续留湖人

（法新社洛杉矶28日电） NBA球星卫斯布鲁克据报将行使合约中4710万美元（约新台币13.96亿元）的球员选择权，在2022-23赛季续留湖人。

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33岁的卫斯布鲁克（Russell Westbrook），是2017年美国职篮NBA的年度最有价值球员（MVP），曾9次入选明星赛，他5年2.06亿美元（约新台币61.15亿元）的合约正走到最后1年。

在过去4个球季，卫斯布鲁克待过4支球队，他在奥克拉荷马雷霆的最后3个球季，都有平均「大三元」的成绩。他在2019年在一桩涉及保罗（Chris Paul）的交易案中，被换到休士顿火箭。

卫斯布鲁克在火箭展开2020-21球季，但2020年12月就被换到华盛顿巫师，他在那里待到2021年8月，才被交易到洛杉矶湖人。

上个球季，卫斯布鲁克在湖人打了78场比赛，平均可获18.5分、7.4篮板、7.1助攻，但湖人因阵中球星詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）伤势的问题，让他们最终与季后赛无缘。

上个赛季，湖人「3巨头」卫斯布鲁克、詹姆斯、戴维斯只一起打了21场比赛，湖人在他们「合体」的比赛中，也仅获11胜10败的成绩。

湖人希望在新任总教练汉姆（Darvin Ham）带领下，在新球季谷底反弹。

© 2022 AFP