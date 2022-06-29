纳达尔度过危机 晋级温网次轮

（法新社伦敦28日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔今天一度遭遇危机，但他都能及时化解，最后以3比1击败阿根廷选手塞伦多罗，晋级温网次轮。

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纳达尔（Rafael Nadal）是这次温布顿网球锦标赛男单第2种子，他2019年在温网四强赛不敌「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）后，便不曾再打草地赛事。纳达尔今天以6比4、6比3、3比6、6比4，击败仍在寻求个人温网首胜的塞伦多罗（Francisco Cerundolo）。

36岁的纳达尔今年已连拿澳洲网球公开赛、法国网球公开赛两座大满贯冠军。

顺利拿下前两盘后，纳达尔第3盘虽早早破了对手发球局，却遭对手逆转，第4盘虽曾以1比3、2比4两度落后，最后都能翻转战局，成功拿下致胜的一盘。

纳达尔说：「3年没有出现在这个令人赞叹的比赛场地了，能回来真是太棒了。」

「我们不常打草地的比赛，尤其是我，在过去3年中，我没踏上草地球场过。」

纳达尔曾于2008年、2010年捧回温网冠军奖杯，但他这次在长年有伤痛问题的左脚出现麻痹的情况下打完法网，能否在两周内再参加温网，始终被打上问号。

他说：「每一天都是考验，我正在赛事的前半段，大家都知道我处境艰难。」

「但对我来说，最重要的是，我参加了2022年温网，而且赢了第一场比赛。」

纳达尔接下来将对上立陶宛选手贝兰基斯（Ricardas Berankis），争夺晋级32强的机会。

© 2022 AFP