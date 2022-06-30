NBA哈登拒绝执行球员选项 传将降薪续留76人

（法新社华盛顿29日电） 媒体报导，美国职篮NBA费城76人球星「大胡子」哈登（James Harden）不执行下季4736万美元（约新台币14亿元）的球员选项，打算降薪重签长约，让76人有更多资金补强阵容。

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哈登是在今年2月从布鲁克林篮网交易到76人，他据称准备以自由球员身分接受低于顶薪的合约，好让76人方便帮他与明星中锋恩比德（Joel Embiid）增添新的得力助手。

「费城询问报」（Philadelphia Inquirer）报导，在76人现任总裁摩瑞（Daryl Morey）效力于火箭时，塔克（PJ Tucker）当时在火箭与哈登并肩作战，现在塔克可能也将前往76人。

32岁的哈登在火箭待了8个球季，在2021年1月转战篮网，之后效力76人。

他上季在篮网与76人一共出赛65场，缴出场均22分、10.3次助攻。

迈阿密热火在东区季后赛淘汰76人后，哈登表示他有意续留76人，将依照合约尽力协助打造夺冠队伍。

他当时说：「没错，我会在这里。只要能让球队持续茁壮并变得更好，我都会全力以赴。我会做任何必要之事打赢比赛，拿出最佳状态出赛。」

在今天传出的其他合约变动中，体育电视频道ESPN今天报导，华盛顿巫师球星毕尔（Bradley Beal）不执行3640万美元的球员选项，将成为自由球员。

巫师将有机会与毕尔签订新的最高5年合约，或者他可以决定与其他球队签下最高4年合约。

另外，亚特兰大老鹰据传以老将贾里纳里（Danilo Gallinari）与3个未来的首轮选秀权，换得圣安东尼奥马刺明星后卫莫瑞（Dejounte Murray）。

25岁的莫瑞在2016-17球季加盟NBA成为马刺一员，他是马刺目前阵中最后一位曾与吉诺布里（Manu Ginobili）和帕克（Tony Parker）并肩作战的球员。

莫瑞上季场均21.1分、8.3篮板、9.2助攻，共拿下13次大三元，在全联盟排名第2。

© 2022 AFP