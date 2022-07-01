太阳传奉上64亿顶薪合约 再绑布克4年

（法新社凤凰城30日电） 今天有报导指出，美国职篮NBA凤凰城太阳奉上2.14亿美元（约新台币64亿元）的顶薪合约，再绑明星后卫布克4年。

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美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）报导说，布克（Devin Booker）将在现有合约到期后，续留太阳到2027-28球季结束。他将在下周签下这份延长合约。

这次签下的合约，将在布克目前的合约走完后开始执行，接下来两个球季，布克一共可拿7000万美元（约新台币20.9亿元）。

布克上个球季首度入选年度最佳阵容第1队；例行赛平均每场比赛可获26.8分、5篮板，是生涯最佳成绩，并送出4.8助攻，带领太阳拿下64胜18败，队史在例行赛的单季最佳成绩。

25岁的布克在7个球季的477场例行赛中（其中452场是先发），平均每场比赛可拿下23.5分、4.7助攻、3.9篮板。

布克生涯一共投进978个三分球，其中光在上季就命中183个三分球，是生涯的单季最佳纪录。

布克生涯共打了32场季后赛，平均每战可获26.1分。他2021年率太阳闯进总冠军赛，但在打了6场比赛后，不敌密尔瓦基公鹿。

© 2022 AFP