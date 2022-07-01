季后赛出头天 布朗森4年31亿转战尼克

（法新社纽约30日电） 美国职篮NBA达拉斯独行侠后卫布朗森（Jalen Brunson）在今年季后赛打出身价，如今以4年1.04亿美元（约新台币31亿元）的合约，转战纽约尼克。

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多家媒体今天稍早报导，布朗森会与老东家达拉斯独行侠协商，并和尼克及迈阿密热火的人会面，然后再决定未来的落脚处。

布朗森是在2018年选秀会第2轮被独行侠选上，2021-22球季例行赛平均每场比赛可为独行侠贡献16.3分、4.8助攻、3.9篮板。

他在这次季后赛表现大爆发，有平均21.6分、4.6篮板的成绩，更在首轮对上犹他爵士的系列赛中，在阵中王牌主力唐西奇（Luka Doncic）因伤缺阵的情况下，成为队上的头号得分箭头。

根据报导，尼克腾出的薪资空间，可以开给布朗森价值1.1亿美元的合约。布朗森虽可从生涯至今不曾离开过的独行侠获得一张5年的合约，但在阵中打了277场的他并未选择留下。

尼克这次交易掉华克（Kemba Walker）、伯克斯（Alec Burks）、诺艾（Nerlens Noel）来清出薪资空间，以签下布朗森。美国体育权威媒体ESPN指出，若布朗森未前往纽约，尼克会将目标转向印第安纳溜马的布洛格登（Malcolm Brogdon）。

© 2022 AFP