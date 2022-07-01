连两季MVP约基奇留金块 5年79亿史上最大约

（法新社丹佛30日电） 连两年拿下年度MVP的约基奇，据报同意签下5年2.64亿美元（约新台币79亿元）的史上最大约，续留老东家金块。

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美国运动新闻网站「运动员」（The Athletic）报导说，约基奇（Nikola Jokic）预计将于7月1日正式签约，合约包含最后一年，也就是2027-28球季，价值6000万美元（约新台币17.9亿元）的球员选择权。

约基奇2021-22赛季击败费城76人明星中锋恩比德（Joel Embiid），成为NBA史上第13位蝉联年度最有价值球员（MVP）的球员，并再次入选年度最佳阵容的第1队。

其他和约基奇一样曾蝉联年度MVP的球员，包括现役的柯瑞（Stephen Curry）、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James），以及已退休的贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）、博德（Larry Bird）、张伯伦（Wilt Chamberlain）、邓肯（Tim Duncan）、魔术强森（Magic Johnson）、乔丹（Michael Jordan）、马龙（Moses Malone）、奈许（Steve Nash）、罗素（Bill Russell）。

约基奇上个赛季出赛74场，平均可有27.1分、13.8篮板、7.9助攻、1.47次抄截，有全联盟最多的19次「大三元」，成为NBA史上单季至少2000分、1000篮板、500助攻的首人。

© 2022 AFP