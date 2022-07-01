NBA自由球员开市 传杜兰特向篮网提出交易申请

（法新社洛杉矶30日电） 美国职篮NBA自由球员市场即将开市，媒体报导，超级球星杜兰特（Kevin Durant）已向布鲁克林篮网（Brooklyn Nets）提出交易申请。

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美国体育频道ESPN引述未具名消息来源报导，曾效力金州勇士两度赢得总冠军的杜兰特，正将眼光瞄向凤凰城太阳（Phoenix Suns）或迈阿密热火（Miami Heat），但篮网与杜兰特合约期还有4年，球团目标会是为这位球星争取最好的交易。

33岁的杜兰特于2021年与篮网续约4年，金额达1.98亿美元（约新台币58.75亿元）。

杜兰特离开勇士后，于2019年转为效力篮网，与得分后卫厄文（Kyrie Irving）联手打造超级强队；球团之后再网罗哈登（James Harden），但这三巨头始终无法凝聚展现实力。

厄文2021-22年赛季因拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗大多缺赛，感到不悦的哈登2月被交易至费城76人，以致篮网战力大受影响，虽打进季后赛，但第一轮即遭波士顿塞尔蒂克（Boston Celtics）淘汰。

在NBA自由球员交易市场开市前几小时，传出杜兰特要求交易的消息，震撼整个联盟。在市场开放期间，NBA球团可正式与没有合约束缚的球员洽谈签约合作。

厄文日前行使下个球季价值3690万美元（约新台币10.9亿元）的球员选择权续留篮网，不过他仍可能透过先签后换方式离开球队。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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