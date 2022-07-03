斯威雅蒂37连胜终止 温网止步第3轮

（法新社伦敦2日电） 波兰籍世界球后斯威雅蒂，今天遭法国老将柯尔妮以直落二拍落，终止个人的37连胜，在温网止步于第3轮。

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世界排名37的柯尔妮（Alize Cornet）今天在温布顿网球锦标赛女子单打第3轮的比赛，充分把握斯威雅蒂（Iga Swiatek）的频频失误，终场以6比4、6比2直落二获胜晋级。

斯威雅蒂这场比赛5度遭到破发，一共出现33次非受迫性失误，表现大为失常。

包括大满贯的法国网球公开赛，21岁的斯威雅蒂近期接连在6个比赛夺冠，但她表示，今天自己很难将球给控制好。

斯威雅蒂说：「我知道自己打得不好，我对自己的战术也很疑惑。」

「可以确定得是，我的表现并不好。」

斯威雅蒂自2月在杜拜网赛败给拉脱维亚好手奥斯塔朋科（Jelena Ostapenko）后，就没有再输掉任何一场比赛。

尽管她在硬地和红土的赛事看似无敌，但斯威雅蒂承认自己在草地比赛上还有需要学习的地方。

她这次在温网次轮赛事，与荷兰选手科霍芙（Lesley Pattinama Kerkhove）苦战3盘才惊险出线，且她尚未在草地球场击败过世界排名前50的球员。

斯威雅蒂表示，尽管她本季的表现十分出色，但在温网期间训练时，并没有觉得自己处于最佳状态。

她说：「我隐约感觉到这可能会发生，也许这不是该有的态度，但事实就是如此。」

「我尝试了很多方法，想在草地球场表现得更好，但并没有真正奏效。」

「这就是为什么我不会太苛责自己，因为练球时我就无法做到，更遑论是要在比赛中做好，这很符合逻辑。」

© 2022 AFP