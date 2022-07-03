疑念对手太吵 纳达尔赛后致歉

（法新社伦敦2日电） 纳达尔今天在温网男单第3轮的比赛决胜之际，把对手叫到网前「沟通」了一下，最终以直落3获胜，但他赛后也向对方致歉。

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2008、2010年两度拿下温布顿网球锦标赛冠军的纳达尔（Rafael Nadal），本届温网名列男单第2种子，他今天以6比1、6比2、6比4击败索内戈（Lorenzo Sonego） ，生涯第10度在温网闯进第4轮。

36岁的纳达尔第1、第2轮都是打了4盘才晋级，第3轮遇到去年闯进第4轮的索内戈，原本预料会是一场硬战。

然而，纳达尔这场比赛始终没有让对手握有破发点，一直到了第3盘第8局才首次丢掉发球局，当时他的注意力，可能因为大会关闭球场屋顶而受到影响。

但纳达尔旋即回敬破对方发球局，并锁定胜利。

即便如此，纳达尔似乎对索内戈在场上发出的噪音感到不满。他甚至到把索内戈叫到网前，针对他的不满做了讨论。

比赛结束双方握手时，纳达尔又花了很长的时间与对方讲话。

纳达尔在赛后记者会中说：「我不得不说我错了，我不应该把他叫到网前，所以我要为此道歉。这是我的错，毫无疑问，我承认这件事。」

「我在休息室和他谈过这件事，但我不会透露内容。我唯一能说的，就是我私底下确实跟他见了面。」

「我的目的不是要打扰他，只是告诉他，当时他做的事让我感到困扰，但仅止于此。」

「我们之间有点问题，但没别的了。」

纳达尔今年已接连拿下澳洲公开赛、法国公开赛冠军，有机会继澳洲传奇名将拉佛（Rod Laver）1969年之后，首位在同一年度横扫4大满贯赛金杯的男网选手。

© 2022 AFP