传C罗有意转会 缺席曼联训练

（法新社伦敦4日电） 葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）时隔12年回锅英超曼联（Manchester United），但据称数天前告诉球队他想要转会，今天又基于「家庭因素」错过球队训练。

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在休赛期间回国履行国际赛事义务的曼联球员，原本预定今天归队。

然而，根据英国媒体报导，37岁的C罗并未现身，而球队接受了他错过训练的理由。不过，他的缺席被解读为试图脱离曼联的最新动作。

曼联去年从义甲尤文图斯（Juventus）签下C罗，但据称C罗对于曼联的表现不佳感到不满。曼联上季仅拿到联赛第六名，未能打入欧冠杯（Champions League）。

尽管曼联从阿贾克斯（Ajax）找来新教头滕哈格（Erik ten Hag），但据称C罗不认为曼联能在短期内起死回生。

因此，职业生涯已经迈入尾声的C罗希望加入能让他发挥余热，再次争夺荣耀的球队。

C罗在曼联的合约还剩下一年，据称他的经纪人门德斯（Jorge Mendes）向拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和切尔西（Chelsea）试探意愿，但曼联坚称C罗是「非卖品」。

© 2022 AFP