温网中央球场100周年庆 费德瑞盼有机会重返

（法新社伦敦3日电） 温布顿网球锦标赛今天进行中央球场（Centre Court）启用100周年的庆祝仪式，饱受膝伤所苦、已1年没比赛的瑞士名将费德瑞表示，他希望能「再打一次」温网。

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8次在温布顿网球锦标赛夺冠的费德瑞（Roger Federer）说：「我希望能再一次回到这里，我十分怀念这里。」

40岁的费德瑞，生涯拿过20座大满贯赛冠军，但他自2021年在温网8强赛落败后，就不曾再出赛，随后也又一次接受膝盖手术。

费德瑞打算于9月在伦敦进行的拉沃杯（Laver Cup）复出，然后参加10月于家乡巴塞尔（Basel）举行的赛事 。

费德瑞今天走进中央球场时，全场起立为他鼓掌。他说：「去年走出这个球场时，我就知道接下来将是艰难的一年。」

「但我可能没想到，回到球场得花那么久的时间，因为膝盖问题一直困扰着我。」

身穿深色西装的费德瑞与其他曾在温网夺冠的球员，一同参加了今天中午赛前举行的庆祝仪式。

费德瑞2001年在温网击败美国传奇球星山普拉斯（Pete Sampras）而一战成名，两年后首度在温网夺冠。

他补充说：「我十分幸运能在这个球场打那么多场比赛。」

「今天以不同以往的角色站在这里，我觉得有点憋扭，但能和其他所有的冠军得主一起在这里，实在是太好了。」

「我曾在这个球场拿下最了不起的胜利，也曾吞下最惨痛的败仗。」

带给费德瑞这些高低起伏的其中两人，是6度在温网夺冠的乔科维奇（Novak Djokovic）和拿过两次冠军的纳达尔（Rafael Nadal），他们两人今天都和费德瑞一起出席庆祝仪式。

其中，费德瑞在2019年的男单决赛与乔科维奇大战5盘才败下阵来，那场比赛打了近5个小时，至今仍是温网打得最久的一场比赛。

© 2022 AFP