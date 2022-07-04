温网男单 高芬闯进8强

（法新社伦敦3日电） 比利时网球名将高芬（David Goffin）今天击败美国好手提亚佛（Frances Tiafoe），挺进温布顿网球锦标赛男单8强。

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高芬今天在二号球场（Court Two）鏖战4小时36分钟，才以7比6（7/3）、5比7、5比7、6比4、7比5拿下胜利，继2019年他上次在温网出赛后，再次闯入男单8强。 世界排名58的高芬此役打出18个「爱司」（ace）与59个致胜球，力压大会第23种子提亚佛。 2021年高芬因脚踝受伤而错过温网，之后又因膝盖问题，在美国公开赛（US Open）结束后提前结束球季。 他今天赛后表示：「对我而言，这就像接连闯入8强，因为我去年没有参赛，2020年温网则因新冠疫情而停办。」

2019年高芬在温网8强惨败给后来赢得当届冠军的乔科维奇（Novak Djokovic）。高芬那场比赛总共只拿下6局。 世界排名曾高居第7、现年31岁的高芬说：「去年是我很难熬的1年，有些伤病，年底停了4、5个月。」

「今年年初，我必须努力保持积极，才能回到最佳状态。」 「过去几个月要好得多，今年再次挺进温网8强对我意义重大。」 接下来他将遭遇地主希望诺瑞（Cameron Norrie），争夺4强门票。

© 2022 AFP