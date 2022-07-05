在美拥枪比开车容易 白袜两届救援王难以置信

（法新社芝加哥4日电） 谈到芝加哥郊区举行美国国庆游行期间发生的枪案时，来自澳洲、在MLB连两年荣膺救援王的韩德瑞克斯表示，在美国开车还得先考驾照，相较之下拥枪却十分容易，这让他感到难以置信。

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来自澳洲、在MLB连两年荣膺救援王的韩德瑞克斯，在谈到芝加哥郊区举行美国国庆游行期间发生枪案时指出，在美国要开车得先考驾照，拥枪却相对容易，简直不可思议。

在芝加哥郊区国庆游行时的那起大规模枪击事件发生后，美国职棒大联盟MLB芝加哥白袜连两年拿下救援王的澳洲右投韩德瑞克斯（Liam Hendriks），情绪激动地呼吁美国政府，要更努力地解决枪枝暴力问题。

一名抢手在芝加哥市中心北方约40公里的高地公园（Highland Park）举行国庆游行时行凶，造成6人死亡、20多人受伤 ，让白袜因此取消了赛后施放庆祝国庆日烟火的活动。白袜在2020年、2021年拿下美国联盟救援王的33岁投手韩德瑞克斯为此有感而发。

韩德瑞克斯指出，在他的家乡澳洲，自我防卫并非拥枪的充分理由。澳洲在1996年发生大规模枪案后，便进行了重大的改革。

韩德瑞克斯说：「来到这里，我感到莫名其妙，因为我非美国人，但在某些州，我竟然能走进店里，然后买回一把手枪，这让我十分困惑。」

「在这里，如果我想开车，我必须经过考试，但若我想取得枪枝，我却不须经过任何测试，这实在太愚蠢了。认为这是个好主意的人，他一定是白痴。」

韩德瑞克斯说：「关于在这些枪击事件中所使用的武器，我认为在取得的方式上，有些事情需要改变。现在必须采取一些变革，必须拿出一些作法，因为已经有太多人失去性命。」

在与MLB研究是否要延赛后，白袜于今天主场迎战明尼苏达双城的比赛前，为罹难者默哀。

白袜在声明中说：「我们的心与高地公园社区同在，芝加哥白袜上下对今天骇人枪案无辜受害者的亲友，以及受这起悲剧影响的所有人，表达最深切的慰问之意。」

韩德瑞克斯说：「这不仅和失去生命的人有关，这还与他们的家庭有关。这是他们和整个社区都一同经历的悲剧，这让人们开始担心出门、担心日常生活中去上班这样的事。」

「我们真的需要好好想想这到底是怎么了。我不认为已经做得够多了。针对此事意见不同的两方，需要在中间取得平衡点，并想出解决之道，因为已经有太多人丧命，所以不论是哪一边都已经没有藉口了。」

今天白袜与双城之战，两队9局打完以2比2战成平手，双城10局上半靠两支安打和1支高飞牺牲打抢下4分，白袜10下只靠波乐克（A.J. Pollock）的安打追回1分 ，最终3比6不敌双城。

© 2022 AFP