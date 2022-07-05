纳达尔挺过第3盘乱流 温网闯进8强

（法新社伦敦4日电） 克服第3盘的乱流，西班牙「蛮牛」纳达尔今天以直落3盘击败荷兰选手范德赞德舒尔普，生涯第8次闯进温网8强，本季在大满贯18战全胜，尚未尝败绩。

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纳达尔（Rafael Nadal）今年接连拿下澳洲公开赛法国公开赛冠军，有机会成为继1969年的澳洲传奇名将拉佛（Rod Laver）后，首位在同一年度横扫4大满贯赛金杯的男单选手。

法新社报导，这次的温布顿网球锦标赛，纳达尔「暖机」较慢，但他现在渐入佳境，力拚生涯第3座温网冠军。

今天在中央球场面对大会第21种子范德赞德舒尔普（Botic van de Zandschulp），纳达尔打来毫不留情，在克服比赛尾声的不稳后，以6比4、6比2、7比6（8比6）拿下胜利。

大会第2种子纳达尔说：「我认为自己一直打得很积极，只有在赛末表现欠佳。」

「就个人而言，能在睽违3年后重返温网8强，对我来说真的很不可思议，我也觉得非常高兴。」

纳达尔此役5度攻破对手发球局，最终在第4个赛末点时收下胜利，生涯第8度挺进温网8强。

生涯拿过22座大满贯赛冠军的纳达尔下一战将对上大会第11种子，美国选手佛里兹（Taylor Fritz） ；澳洲的「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）则将遭遇智利选手贾林（Christian Garin） 。若纳达尔和基尔乔斯都顺利晋级，两人将在4强赛正面交锋。

世界排名第40名的基尔乔斯上一次在大满贯赛闯进8强是在2015年的澳网。他2014年首度参加温网，以19岁之龄击败纳达尔闯进8强，这次也可能是纳达尔争冠路上一大威胁。

佛里兹今年稍早曾在印地安泉（Indian Wells）网赛决赛击败纳达尔，拿下冠军。

© 2022 AFP