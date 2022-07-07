加博闯进温网女单决赛写历史 将对战芮芭奇娜

（法新社伦敦7日电） 哈萨克好手芮芭奇娜今天在温网女单准决赛，以直落二击败前球后哈勒普，决赛将对上突尼西亚好手加博。加博稍早击败德国选手马利亚，成为首位闯进大满贯赛决赛的阿拉伯人。

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大会第17种子芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在温布顿网球锦标赛中央球场（Centre Court）4度破发对手，最终以6比3、6比3力克2019年温网冠军━罗马尼亚好手哈勒普（Simona Halep）。

现年23岁的芮芭奇娜说：「真的很棒，今天我心理上做足准备且尽了我所能，这是很精彩的一场比赛。」

芮芭奇娜形容决赛对手加博（Ons Jabeur）是很棒也很难对付的球员，她的过网急坠球和截击都不好打；芮芭奇娜还说，到时「会是一场很棒的比赛」。

生于俄罗斯的芮芭奇娜2018年更改国籍。今年，在俄罗斯挥军入侵乌克兰后，俄罗斯与白俄罗斯选手遭禁止参加温网。芮芭奇娜是首位代表哈萨克挺进大满贯决赛的女子选手。

在稍早另一场准决赛，世界排名第2、现年27岁的加博对决好友马利亚（Tatjana Maria），最终以6比2、3比6、6比1胜出。

已故南非选手皮考克（Irene Bowder Peacock）与舒曼（Renee Schuurman）曾分别于1927年法网和1959年澳网闯进大满贯单打决赛，是加博之前唯二非洲女性。加博则是开放年代（Open era）达成此成就的首位非洲女子选手。

加博也是首位闯进大满贯赛决赛的阿拉伯人。

加博表示：「经过多年努力和牺牲，梦想成真了。我很高兴有回报，我会继续再下一城。」她还说知道突尼西亚人们现在为此疯狂，也希望在赛场上看到更多阿拉伯和非洲选手。

加博也称赞马利亚体能绝佳且毫不放弃。马利亚已经是两个孩子的妈，生完第二胎15个月后有如此优异表现，此前她从未在大满贯赛打进过第3轮。

© 2022 AFP