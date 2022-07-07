温布顿网赛女单 哈勒普与芮芭奇娜晋4强

（法新社伦敦6日电） 2019年女单冠军得主、罗马尼亚好手哈勒普（Simona Halep）与哈萨克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天先后晋级4强，将争夺温布顿网球锦标赛女单决赛门票。

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哈勒普以6比2、6比4直落二击败美国选手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），生涯第3度挺进温网4强，她说今天表现堪称个人最佳。

哈勒普说：「这肯定是我的最佳表现。」她去年因为小腿受伤缺席温网。

她说：「我在试着重建信心，目前感觉不错。」

哈勒普在今年温网一盘未失，放眼赢得个人第3座大满贯赛冠军，她2018年也能在法国公开赛（French Open）封后。

另一场女单8强赛中，出生俄罗斯的芮芭奇娜以4比6、6比2、6比3击败澳洲选手托米扬诺维奇（Ajla Tomljanovic），成为首位代表哈萨克挺进大满贯赛4强的选手。

23岁的芮芭奇娜说：「这真的很棒，我真的很开心可以打进4强赛。这场比赛真的很难打。」

芮芭奇娜2018年更改国籍。今年，在俄罗斯挥军入侵乌克兰后，俄罗斯与白俄罗斯选手遭禁止参加温网。

明天登场的另一场4强赛，由世界排名第2的突尼西亚选手加博（Ons Jabeur）对阵非种子选手、德国籍的马利亚（Tatjana Maria）。

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