纳达尔鏖战5盘逆转胜出 温网4强迎战基尔乔斯

（法新社伦敦6日电） 西班牙「蛮牛」纳达尔今天差点因伤退赛，但他咬牙苦撑5盘逆转胜，生涯第8度晋级温布顿网球锦标赛男单4强，接下来将迎战澳洲「坏小子」基尔乔斯。

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2008、2010年两度在温网封王的纳达尔（Rafael Nadal），今天鏖战4小时又21分钟，终场以3比6、7比5、3比6、7比5、7比6（10/4）击败美国选手佛里兹（Taylor Fritz）。

22度夺下大满贯赛男单冠军的纳达尔，今天第2盘打到一半时腹部疼痛，不得不申请医疗暂停。

这场比赛大部分时间他看起来都很不舒服，但最后还是赢得比赛，仍有望达成自1969年来第一个男单年度全满贯（calendar Grand Slam）。

纳达尔说：「我曾多次以为自己无法打完这场比赛，但在观众鼓舞、现场给予力量的支持下，我撑完这场比赛，很感谢大家。」

「在你们面前打这种比赛，我真的很享受其中，非常感谢大家的支持。」

另一场男单8强赛中，澳洲「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）以6比4、6比3、7比6（7/5）拍落智利选手贾林（Cristian Garin），生涯首度挺进大满贯赛男单4强。

基尔乔斯稍早说，他已拿出自己的「最佳表现」，心情没有受到即将开庭的官司影响。

27岁的基尔乔斯遭控攻击前女友，下月将在坎培拉出庭，他说：「这真的一点都没有影响到我的备战状态。我维持真实的自己，今天拿出最好的表现。」

8年前，世界排名144的基尔乔斯持外卡参赛，爆冷拍落纳达尔一战成名。他如今是继2005年的修威特（Lleyton Hewitt）以来，首度杀入温网4强的澳洲男子选手。

天赋异禀但极具争议的基尔乔斯，上一次晋级大满贯赛8强是在7年前的澳洲公开赛（Australian Open）。

他今天坦言他以为自己没有机会了。他说：「我有一度几乎放弃网球。我以为我已错失良机。但我现在坐在这里，打进温网4强。这是特别的成就。我不想停在这里。」

36岁的纳达尔与基尔乔斯过去数度交手，目前以6胜3败的战绩占上风，包括2019年在温网为2014年吞败雪耻。

纳达尔说：「我希望做好应战准备。尼克（Nick，基尔乔斯名）在所有球场上都是很棒的选手，但他在草地球场上特别厉害。」

他说：「他这季在草地球场打得很出色。我必须做好百分之百的准备，才有机会胜出。」

去年在温网夺冠的塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）与英国好手诺瑞（Cameron Norrie）将在另一场男子4强赛捉对厮杀。

© 2022 AFP