乔科维奇与基尔乔斯温网决赛碰头 相约赛后吃晚餐

（法新社伦敦10日电） 塞尔维亚名将乔科维奇今天将在温网决赛与澳洲「坏小子」基尔乔斯一决胜负，两人同意赛后共进晚餐，并由赢家买单，彼此之间的「兄弟情」开始萌生。

广告 继续浏览后续

乔科维奇（Novak Djokovic）与基尔乔斯（Nick Kyrgios）此次在温布顿网球锦标赛对决，让各界引颈期盼。乔科维奇将争取温网第7冠，基尔乔斯则将争夺在全英俱乐部（All England Club）的第1冠。

两位明星球员此前并不对盘，基尔乔斯还曾用不雅词汇骂过乔科维奇，如今他们在社群媒体Instagram上聊天敲定晚餐之约。

乔科维奇昨天在社群媒体上表示：「你花了5年才说我的好话。」基尔乔斯回答：「但我在重要时刻挺你。」乔科维奇同意此说并表示感激，基尔乔斯反问：「我们现在是朋友了吧？」

接着乔科维奇提出见面邀约，他写道：「如果你邀我喝一杯或吃晚餐，我会接受。注：明天赢的人付钱。」

基尔乔斯回答：「一言为定，我们去夜店疯一下。」这句话可能是指乔科维奇在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情正炽之际，被人拍到在塞尔维亚首都的夜店打赤膊热舞。

那段时期基尔乔斯大力批评乔科维奇主办亚得里亚巡回赛（Adria Tour），说他「缺乏领导素质又不谦虚」，这项表演赛导致多人染疫。去年乔科维奇则反批：「老实说出球场之后，我对他（基尔乔斯）也没多少敬意。」

不过乔科维奇因为没打疫苗，今年1月被澳洲驱逐出境无法打澳网，那时基尔乔斯态度一转，成为少数支持乔科维奇的选手之一。

基尔乔斯上周说：「真奇怪，我们现在确实有点兄弟情。」不过乔科维奇虽承认与对方变热络，并未同意已到「兄弟情谊」的程度。

基尔乔斯生涯2度与乔科维奇交手是在2017年的墨西哥网球公开赛和印地安泉网赛，而且都是未失一盘夺胜。

今天基尔乔斯若是取得对战3连胜，将成为1985年的贝克（Boris Becker）和2001年的伊凡尼塞维奇（Goran Ivanisevic）之后，第3位举起温网冠军奖杯的非种子男单选手。

乔科维奇生涯第8次闯进温网决赛，将试图追平传奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的温网7冠纪录，拉近与瑞士名将费德瑞（Roger Federer）8冠的差距。

同时他若胜出，这也会是他第21座大满贯赛冠军，届时将领先费德瑞1冠，但还差西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）的22冠一步。

© 2022 AFP