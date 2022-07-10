乔科维奇温网7度封王 夺生涯第21座大满贯赛金杯

（法新社伦敦10日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天后来居上，以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）击败澳洲好手基尔乔斯，第7度在温布顿锦标赛封王，夺生涯第21座大满贯金杯，仅次于纳达尔的22冠。

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这是头号种子乔科维奇（Novak Djokovic）第8次在温网决赛争冠，对手基尔乔斯（Nick Kyrgios）虽未列名种子，但在网坛名声不小，而且乔科维奇以往两次和他交手都吞了败仗。尽管先丢一盘，乔科维奇仍成功扭转局面，在温网连续28场比赛获胜，再登王座。

35岁的乔科维奇缔造温网四连霸佳绩后，已追平美国传奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的温网7冠成绩，拉近与瑞士名将费德瑞（Roger Federer）8冠纪录的差距。

他创纪录第32度闯进大满贯赛决赛后，捧回第21座大满贯赛冠军，领先费德瑞1冠，但还差西班牙好手纳达尔（Rafael Nadal）的22冠一步。

27岁的基尔乔斯首盘以6比4先声夺人，他在第5局破发抢得3比2领先优势，随后保持领先，在第2个盘末点的机会轰出爱司球，先下一城。

乔科维奇第2盘立即还以颜色，在第4局破发抢得3比1领先，在最后一局救了4个破发点，以6比3扳平战局。

第3盘乔科维奇趁胜追击，但基尔乔斯稳住阵脚，两人僵持到4比4时，基尔乔斯双发失误，给了乔科维奇破发机会，随后又反手拍挂网，让乔科维奇破发领先再下一城，盘数后来居上以2比1领先。

第4盘双方缠斗不休，战到抢七局面，乔科维奇技高一筹，以7比3取胜，最终以7比6结束这盘，赢得最后胜利。

基尔乔斯以往从未闯进过四大满贯赛的准决赛，这次则一路过关斩将，准决赛原本会遭遇强敌纳达尔，但对方因腹部拉伤退赛，他不战过关晋级决赛，满怀希望能夺得在全英俱乐部（All England Club）的第一冠，可惜功亏一篑，但已创职业生涯最佳成绩。

© 2022 AFP