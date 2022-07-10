芮芭奇娜温网称后 俄蹭热称乃俄罗斯的胜利

（法新社伦敦9日电） 哈萨克女将芮芭奇娜今天在温网封后，由于她出生于俄罗斯，让俄国网协跳出来蹭热，称她夺冠是「俄罗斯的胜利」。

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温布顿网球锦标赛女子单打决赛，芮芭奇娜（Elena Rybakina）以3比6、6比2、6比2逆转击败加博（Ons Jabeur），成为首名在温网女单夺冠的哈萨克球员。

法新社报导，俄罗斯网球协会会长塔皮斯乔夫（Shamil Tarpischev）大赞芮芭奇娜在温网封后是俄罗斯的胜利，还说她是「俄国的选手」。

芮芭奇娜生于俄罗斯莫斯科，2018年转籍到哈萨克，因此即便今年温网禁止俄国与白俄罗斯球员参赛，芮芭奇娜仍不受影响。

俄罗斯新闻社（RIA Novosti）在报导中引述塔皮斯乔夫的话说：「太棒了，芮芭奇娜干得好，我们赢得温网。」

塔皮斯乔夫在芮芭奇娜闯进决赛时就曾说：「芮芭奇娜能打进温网决赛真是太好了，她是俄罗斯的选手。所以如果她能夺冠就太棒了，我们会在决赛为她加油打气。」

23岁的芮芭奇娜表示，哈萨克承诺在财务和训练方面向她提供更好的支持后，自己便转籍到哈萨克。

近年，有许多球员转籍到哈萨克，芮芭奇娜是其中一员。

© 2022 AFP