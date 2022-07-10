首抱大满贯冠军 哈萨克女将赛后记者会落泪

（法新社伦敦9日电） 温网新科女单冠军得主芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天成为首位代表哈萨克赢得大满贯单打金杯的球员，赛后记者会上，一个简单问题让她眼泪溃堤。

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芮芭奇娜出生俄罗斯，但2018年转籍入哈萨克，今天是以哈萨克选手之姿以3比6、6比2、6比2逆转击败突尼西亚劲敌加博（Ons Jabeur），夺下温网女单金杯。

不过她夺胜时机很敏感，俄罗斯籍选手因莫斯科当局挥军入侵乌克兰而遭温布顿大会禁赛。

当被问及这座大满贯赛金杯是否会成为莫斯科当局政治化的工具，23岁的芮芭奇娜说：「我不知道会发生什么事，总会出些新闻，但我无能为力。」

「我代表哈萨克出赛已久，我代表哈萨克参与过一些体坛最大盛会，比如说奥运，对我来说是美梦成真。」

芮芭奇娜的双亲住在莫斯科，本届温网期间，她一直不愿详细说明自己有多少时间待在俄国。

当今天遭进一步逼问，并被要求针对俄侵乌谴责俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）时，芮芭奇娜解释自己英语不好，呼吁各界体谅，「我无法选择出生地，人们相信我，哈萨克大力支持我」。

「就连今天我都听到很多支持，看到一面面国旗。」她说：「我不知道该如何回答这些问题」。

记者会尾声，当被问及她父母对她夺胜的感想时，芮芭奇娜流下眼泪，「他们会十分骄傲」。她说：「你们想看到情绪…我忍很久了。」

今天这一胜，芮芭奇娜帐户瞬间多了240万美元进帐。

© 2022 AFP